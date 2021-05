Schlafschafe: Lisa Bitter über ihre Rolle als Verschwörungstheoretikerin

Eine Kleinfamilie in der Corona-Krise: Während Vater Lars (Daniel Donskoy) irgendwie versucht, das Ganze einfach nur durchzustehen, macht Mutter Melanie (Lisa Bitter) eine Veränderung durch. Auf einmal fängt sie an, Rauchmelder abzuschrauben und sich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen, statt nach einem Job zu suchen. Maskenpflicht für Kinder? Melanie fürchtet eine Gesundheitsgefährdung für Sohn Janosch (Emil Brosch). Lars sieht verzweifelt zu. Wie kann er ihr beweisen, dass sie sich verrennt? Über sechs Folgen befasst sich die Serie "Schlafschafe" mit unangenehmen Nebenerscheinungen der Corona-Krise. Schauspielerin Lisa Bitter berichtet im prisma-Interview, dass sie bei einigen Sätzen, die ihre Rolle Melanie sagt, wirklich schlucken musste, obwohl sie mit Feuer und Flamme dabei war.

Spannend. Mir hat das Rollenangebot sehr gefallen, zumal wir in die Serie aktuelle Ereignisse eingearbeitet haben. Meine Rolle und ich als Privatperson liegen superweit auseinander, das heißt, es gab ein großes Spannungsfeld, in das ich richtig Lust hatte, einzusteigen. Als Schauspielerin werte ich nicht. Stattdessen bin ich los auf die aufregende Fahrt mit Melanie.

Ich kann besser nachvollziehen, wie man sich in einer ausschnitthaften Welterklärung wohlfühlen kann. Es gibt einfache Antworten, und das tut gut und befriedigt, gerade, wenn alles um einen herum so komplex erscheint. Ich kann also nachvollziehen, dass es passiert, auch wenn ich davon weit entfernt bin. Und ich verstehe jetzt auch, wie sich das System gegen eine Widerlegung immer mehr immunisieren kann, bis Gegenargumente einfach direkt abperlen. Je größer das System ist, desto mehr innere Logik steckt darin – dann wird es schwer, dagegen anzukommen.

Ich mag das wirklich. Beim Tatort ist es auch oft so, dass wir uns mit sozialgesellschaftlichen Themen befassen, aber der Film wird meistens erst ein Jahr nach dem Dreh ausgestrahlt, das ist dann nicht so on time. „Schlafschafe“ ist Instant Fiction, da wird alles schnell umgesetzt – und das macht Laune. In den Szenen haben wir teilweise noch auf tagesaktuelle Umstände reagiert – aktueller geht’s gar nicht.