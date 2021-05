Münster-"Tatort" holt trotz Boykott-Aufrufen starke Einschaltquote

Mehr als eine Woche nach Start der Social-Media-Kampagne #allesdichtmachen sorgt die gemeinschaftliche Aktion von etwa 50 deutschen Schauspielgrößen noch immer für Aufregung. Zahlreiche bekannte deutsche Schauspieler hatten satirische Videos geteilt, in denen sie die Corona-Maßnahmen kritisieren. Einer von ihnen ist Jan Josef Liefers, der einen Clip teilte, in dem er sich über die deutsche Medienlandschaft beschwerte. Viele Nutzer reagierten entsetzt über die Äußerungen von Liefers und riefen zum Boykott des Münster-"Tatort" auf, in dem der Schauspieler in seiner Paraderolle als Gerichtsmediziner Karl-Friedrich Boerne zu sehen ist.