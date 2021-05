Höhle der Löwen: Carsten Maschmeyer macht Hautkrebs-Diagnose öffentlich

In der siebten Folge der aktuellen "Die Höhle der Löwen" stellten zwei Gründer ihren UV-Bodyguard vor. Carsten Maschmeyer wollte den Deal unbedingt. Denn das Thema liegt ihm aus persönlichen Gründen sehr am Herzen.

"Das war der emotionalste Pitch in meiner bisherigen 'Die Höhle der Löwen'-Zeit": Mit diesem überraschenden Geständnis ging Carsten Maschmeyer am Montagabend via Instagram an die Öffentlichkeit. Tatsächlich hatte sich der 61-jährige Unternehmer zuvor sehr begeistert für die Idee des Akademiker-Ehepaars Annette Barth und Julian Meyer-Arnek gezeigt: In der Investment-Show hatten die Wirtschaftspsychologin und der Doktor der Physik den UV-Bodyguard "ajuma", einen App-unterstützenden Sensor, präsentiert, der die Umwelteinflüsse genauestens misst und individuell vor dem Hautkrebsrisiko nach zu viel Sonneneinwirkung warnt. Warum ihn diese Idee so bewegte, erklärte Maschmeyer nun auf Instagram.