Die Macht von Social Media: VOX-Doku begleitet Influencer

Vorbei sind die Zeiten, in denen soziale Netzwerke vor allem dafür genutzt wurden, um in Kontakt mit alten Bekannten zu bleiben und Bilder von Sonnenuntergängen zu teilen. Social Media ist heute eine Milliardenindustrie. Was sich auf den privaten Kanälen vieler Nutzer abspielt, scheint kaum noch relevant. Stattdessen teilen Influencer ihren Alltag mit Hunderttausenden von Abonnenten und verdienen mit Werbedeals Summen im vier- bis sechsstelligen Bereich. Doch woher stammt das Interesse an den Menschen, deren Lebensinhalt hauptsächlich aus eben jenen sozialen Medien zu bestehen scheint? Knappe vier Stunden lang will VOX am Samstag, 8. Mai, ab 20.15 Uhr, unter dem Titel "Die Macht von Social Media – Wie Influencer unser Leben verändern" Fragen wie dieser auf den Grund gehen.