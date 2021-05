Netflix plant Remake von "Im Westen nichts Neues"

Er gilt als einer der bedeutendsten Antikriegs-Romane der Weltliteratur: Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1928 wurde der Roman "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque von etlichen Schülergenerationen im Deutsch- oder Geschichtsunterricht gelesen, was nicht zuletzt an der Zensur durch die Nationalsozialisten lag, die den Autor ins Schweizer Exil zwangen. Nun wird der Bestseller von Netflix neu verfilmt.

Es ist die dritte Verfilmung des Stoffes, nach der wohl berühmtesten, Oscar prämierten Version "All quiet on the Western Front" des US-Amerikaners Lewis Milestone im Jahr 1930 und der weniger populären US-amerikanisch-britischen Neuverfilmung von Delbert Mann im Jahr 1979. Die neue Version soll nun erstmals mit deutschen Schauspielern entstehen.