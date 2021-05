"Tatort" Hamburg: Inclusion Rider kommt erstmals zum Einsatz

Das Konzept stammt aus Hollywood und soll das Team vor und hinter der Kamera vielfältiger machen: Erstmals ist der sogenannte Inclusion Rider beim NDR und der Wüste Medien GmbH im Einsatz. Auf Initiative von Regisseurin Mia Spengler soll das Instrument dazu dienen, Diversität in Cast und Stab des neuen NDR-"Tatorts" zu gewährleisten. "Die Entscheidung für einen Inclusion Rider von mir und vieler meiner Kolleginnen und Kollegen soll zeigen, dass auch wir als Kreative Verantwortung übernehmen, unsere Branche chancengerecht, inklusiv und pluralistisch zu gestalten", so Spengler. Dies sei "eine längst überfällige Bewegung". Der Krimi mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz trägt den Arbeitstitel "Schattenleben", die beiden "Tatort"-Kommissare ermitteln darin im linksautonomen Milieu Hamburgs.

Beim Inclusion Rider handelt es sich um eine Vertragsklausel in der US-Unterhaltungsindustrie, die eine möglichst große Vielfalt der Produktionen garantierten soll. So haben Schauspieler die Möglichkeit sich per Vertrag zusichern zu lassen, dass ein Film in dem sie mitwirken, Minderheiten, aber auch Frauen in ausreichendem Maße repräsentiert.