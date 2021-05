"ZDF-MoMa": Jens Spahn warnt vor zu frühen Lockerungen

"Wir haben Anlass zu viel Zuversicht und Perspektive, aber wir sind auch noch in der dritten Welle", so Spahn, der die Situation in den Großstädten hervorhob. Die Zahlen würden zwar sinken, aber die Intensivstationen seien noch zu stark belastet. Dementsprechend forderte der CDU-Politiker: "Zuversicht paaren mit Umsicht und Vorsicht. Jetzt nicht zu schnell öffnen." Bei Öffnungen solle man sich auf Außenbereiche fokussieren. Andere Länder würden zeigen, wie schnell es sonst wieder in die andere Richtung gehen kann.