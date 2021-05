Die Nazca-Linien: ZDFinfo-Doku über rätselhafte Botschaften in der Wüste

Die Nazca-Linien zieren seit tausenden Jahren zahlreiche Hügel in der Wüste Perus. Was es damit auf sich hat, zeigt nun eine spannende TV-Doku auf ZDFinfo.

Sie zeigen Affen, Fabelwesen oder geometrische Formen: Seit ihrer Entdeckung in den 1920er-Jahren stellen die Scharrbilder im Nazca-Tal, am Fuße der peruanischen Anden Wissenschaftler vor ein Rätsel. Der Filmemacher Jean-Baptiste Erreca hat die jüngsten Erkenntnisse in "Die Nazca-Linien – Rätselhafte Botschaften in der Wüste" zusammengetragen. ZDFinfo zeigt den Dokumentarfilm am Donnerstag, 6. Mai, um 20.15 Uhr, erstmals im linearen Programm. Die Doku ist zudem in der ZDFmediathek abrufbar.