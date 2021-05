Craig Parkinson: "Es braucht nicht immer männliche Hauptdarsteller"

Hier haben die Frauen das Sagen! In der neuen Serie "Intergalactic" (ab 6. Mai auf Sky Ticket und Sky Atlantic) tritt die junge Pilotin Ash in den Vordergrund. Nachdem sie fälschlicherweise ins Gefängnis geworfen werden soll, wird sie in eine abenteuerliche Flucht verwickelt. Ein Sci-Fi-Spektakel, bei dem männliche Schauspieler erstmals in der Unterzahl zu sein scheinen.

In einem Interview mit der Agentur teleschau erzählte Schauspielstar Parminder Nagra, die unter anderem in der Vergangenheit in "Bird Box" zu sehen war: "Bei 'Intergalactic' sind Frauen an der Macht. Es ist toll, zu beobachten, was so viele starke Frauen an einem Fleck bewegen können." Es gebe "kein anderes Beispiel im TV, in dem das nur annähernd der Fall ist", so Nagra. Hauptdarstellerin Savannah Steyn, die in der Sci-Fi-Serie die Rolle der Pilotin Ash spielt, ergänzte: "Es ist wirklich erfrischend, so viele tolle Frauen um mich herum zu haben."