Hannah John-Kamen spielt in Remake von Red Sonja mit

In "Ant-Man and the Wasp" spielte sie eine Frau, die sich durch Objekte hindurch bewegen kann, in ihrem neuen Film wird sie deutlich klassischer Fähigkeiten zeigen: Hannah John-Kamen übernimmt die Rolle der Schwertkämpferin "Red Sonja".

"Ein streckenweise arg primitiv geratener Fantasy-Film": So urteilte das gestrenge "Lexikon des internationalen Films" einst über den Barbarenfilm "Red Sonja". Auch an den Kinokassen kam das Fantasy-Märchen mit Brigitte Nielsen als schwertschwingender Titelheldin und Arnold Schwarzenegger als Lord Kalidor nicht gut an und machte viele Millionen Dollar Verlust. Eine Remake kommt dennoch, und nun wurde auch eine Hauptdarstellerin gefunden: Hannah John-Kamen, bekannt durch kleine Rollen in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" und "Game of Thrones", einen größeren Auftritt in "Ant-Man and the Wasp" sowie die Hauptrolle in der Netflixserie "Ich schweige für dich".