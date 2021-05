Das Wunschmenü der Stars: Kandidaten der neuen VOX-Sendung

Stars bekochen Stars: Was man aus "Das perfekte Promi-Dinner" schon kennt, kommt nun in abgewandelter Form ebenfalls bei VOX: "Das Wunschmenü der Stars - Alle unter einem Dach".

Zunächst sind zwei Folgen der neuen Sendung geplant. VOX strahlt sie am Sonntag, 30. Mai und Sonntag, 6. Juni, um 20.15 Uhr aus. Pro Folge verbringen je vier Promis vier Tage lang in einer unverwechselbaren Ferienlocation, lernen sich kennen und zeigen sich von ihrer ganz privaten Seite. Highlight jeden Tages: die kulinarische Überraschungs-Challenge. Bei der kochen drei der Promis für den vierten sein persönliches Wunschmenü.

An jedem Tag steht ein anderer "Star-Gast" mit seinem dreigängigen Lieblingsgericht im Fokus. Sein Wunsch ist den anderen Promis Befehl, sie müssen nun sein Wunschdinner kochen, sich organisieren und absprechen: Wer macht welchen Gang, wer kauft ein, wann wird gestartet, wer macht die Deko, was gibt es zu trinken? Der Star des Tages, der also an diesem Tag nicht kochen muss, darf einer Beschäftigung seiner Wahl nachgehen, genießt also seine Auszeit für sich, kommentiert aber auch das Treiben der Drei und erklärt als Initiator des Gerichtes, wie man es zubereiten sollte, was bei seinem Gericht wichtig ist und worauf man achten sollte.