Die Unfassbaren 2 – Now You See Me: Kritik zum Film bei VOX

Die "Four Horsemen" werden in "Die Unfassbaren 2 – Now You See Me" ziemlich entzaubert. VOX wiederholt die Fortsetzung nun zur besten Sendezeit.

Die Unfassbaren 2 – Now You See Me Thriller • 06.05.2021 • 20:15 Uhr

Die Weltverbesserer zaubern wieder: Vor acht Jahren ließen sich die "Four Horsemen" vom Kinopublikum auf der ganzen Linie feiern. "Die Unfassbaren – Now You See Me" war einer der großen Überraschungshits der Saison. In einem spektakulären Mix aus Robin-Hood-Film, Heist-Movie und magischer Mystery traten vier Magier gegen Gier und Ungerechtigkeiten an. Verfolgt von einem unerbittlichen FBI-Agenten mussten die Jungzauberer mit Gerechtigkeits-Tick nach ihrem letzten Coup untertauchen – und erheben sich nun wie vier Phönixe aus der Asche. VOX wiederholt "Die Unfassbaren 2 – Now You See Me" zur besten Sendezeit.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet Daniel Radcliffe den Schurken spielt, der in "Die Unfassbaren 2 – Now You See Me" allerdings nicht viel mehr als ein böser Wicht ist. Der Ex-Potter spielt den Geschäftsmann Walter Mabry, der mit den Four Horsemen irgendeine Rechnung offen hat. Welche das ist, geht im Handlungswirrwarr des Films ein bisschen unter – wie so vieles andere auch.

Die Drehbuchautoren Ed Solomon und Pete Chiarelli schicken die wiederauferstandenen Horsemen auf eine derart verzwickte Mission, dass man schnell den Überblick verliert. Doch zuvor müssen sich Daniel (Jesse Eisenberg), Merritt (Woody Harrelson) und Jack (Dave Franco) an eine neue Kollegin gewöhnen: Die Entfesselungskünstlerin Lula (Lizzy Caplan) nimmt den Platz von Henley (Isla Fisher) ein.

Währenddessen ist Daniel damit beschäftigt, sich dem "Auge", der Geheimorganisation der Magier, anzubiedern. Das "Auge" hat dann auch ziemlich schnell einen Auftrag für die Horsemen, der sie ungewollt bis nach Macau führt: Sie sollen einen Computerchip stehlen, mit dem sich alle Mobiltelefone der Welt überwachen lassen. Nebenbei haben FBI-Agent Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) und dessen Intimfeind Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) noch eine Rechnung miteinander offen.

Von diesem komplexen Plot mit zig Handlungssträngen scheint Regisseur Jon M. Chu ("G.I. Joe – Die Abrechnung") ein wenig überfordert und konzentriert sich lieber auf rasante Verfolgungsjagden und schick choreografierte Showeffekte. Leider verlieren letztere an Reiz, sie wurden einfach schon zu oft gesehen. Alles in allem eine enttäuschende Fortsetzung.

Die Unfassbaren 2 – Now You See Me – Do. 06.05. – VOX: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH