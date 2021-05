William und Kate sind jetzt auch auf YouTube

Bald gibt es noch mehr Einblicke in das Leben der Royals: Prinz William und Herzogin Kate sind nun mit einem eigenen Kanal bei YouTube präsent. Über den Kurznachrichtendienst Twitter ließ das britische Thronfolgerpaar knapp verlauten: "Wir sind nun auf YouTube" – und prompt gibt es einen ersten, 25 Sekunden langen Clip als Appetithappen zu sehen: In schnellen Schnitten zeigt das Video mit dem Namen "Welcome to our official YouTube channel" offizielle Termine von William und Kate: auf Charity-Events, im Fußballstadion, beim Händeschütteln. Mittlerweile verzeichnet das Video schon über eine Million Aufrufe.