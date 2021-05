EM 2020/21: Manuel Gräfe wird ZDF-Experte

"Red Sonja"

Hannah John-Kamen spielt in Remake von Mega-Flop mit

In "Ant-Man and the Wasp" spielte sie eine Frau, die sich durch Objekte hindurch bewegen kann, in ihrem neuen Film wird sie deutlich klassischer Fähigkeiten zeigen: Hannah John-Kamen übernimmt die Rolle der Schwertkämpferin "Red Sonja".

