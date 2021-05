EM 2020/2021 im TV: Sendetermine und Spielplan bei ARD und ZDF

Die EM 2020, die wegen der Corona-Pandemie erst 2021 ausgetragen wird, ist in der ARD und im ZDF zu sehen. Außerdem zeigt Magenta Sport alle EM-Spiele live, darunter zehn Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv. Hier finden Sie alle Infos zur EM im TV. Das EM-Finale wird im ZDF und bei Magenta Sport zu sehen sein.

Die ARD hat einige namhafte Experten am Start. So wird Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014, einen Teil der Spiele analysieren. Auch Kevin-Prince Boateng, U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und Nationaltorhüterin Almuth Schult gehören zu den Experten im Ersten. Der frühere Bundesliga-Profi Thomas Broich ist als Co-Kommentator im Einsatz. Das gesamte ARD-Team bei der EM 2020 stellen wir in dieser Bildergalerie vor.