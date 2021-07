"99 – Eine:r schlägt sie alle!": So läuft die neue SAT.1-Show

100 Teilnehmer und am Ende 99 Verlierer: In einer neuen SAT.1-Show sind Vielseitigkeit und Durchhaltevermögen gefragt.

Gut möglich, dass eine der schwierigsten Herausforderungen – "neudeutsch" gesprochen: "Challenges" – dieser neuen Spielshow schon die korrekte Aussprache des Sendungstitels ist: Mit "99 – Eine:r schlägt sie alle!" sucht SAT.1 ein rundum überzeugendes Talent, und zwar selbstverständlich komplett "geschlechtsneutral". Dafür laden die Moderatoren Johanna Klum und Florian Schmidt-Sommerfeld 100 Kandidaten ein, von denen der Großteil – 99 Teilnehmer, um exakt zu sein – am Schluss komplett leer ausgehen wird. Wer es schafft, alle 98 Spielrunden zu überstehen, steht am Ende siegreich da und darf 99.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Diesmal geht es nicht um etwa nur um Fachwissen oder Schlagfertigkeit, um Geschicklichkeit oder Sportlichkeit oder gar um besondere Fingerfertigkeit – sondern um all diese Eigenschaften auf einmal. Wer sich in der neuen "99"-Show, von der zunächst nicht 99, sondern insgesamt nur drei Ausgaben ausgestrahlt werden, bewähren möchte, darf sich für Disziplinen wie Weitflug-Rekorde beim Knallen-Lassen von Sektkorken, das Abrollen von Klopapier oder das Abschmelzen eines Eisblocks nicht zu fein sein. Außerdem muss man zwischenzeitlich so laut schreien, wie es nur geht, oder beim Tauziehen einfach mal nur die Muckis zeigen. Ein großer, latent alberner Kindergeburtstag eben!