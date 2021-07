Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind – Kritik zum ARD-Film

Dabei ist der Deutsche in holländischen Diensten so aufwendig wie märchenhaft etabliert. Hätte ihn sein alter Freund de Groot nicht ein weiteres Mal zur Amsterdamer Polizei geholt und seine Dienstverpflichtung verlängert, würde er wohl immer noch im Technikkeller des LKA Düsseldorf schmachten. Schade nur, dass Jaenicke nun unterbrochen den Macho in der Nachfolge eines Götz George als Schimanski machen muss, auch sein Parka-Verschnitt erinnert ein wenig daran.

Dabei hätte er gerade in den leiseren, gefühlvolleren Szenen seine Stärken. Siehe die Grachten-Bootsfahrt mit der Nachbarin und die kurze Freundschaft mit ihrem später entführten Sohn. Jaenickes Pollack liebt es, mit dem Motorrad unterm Rundhelm durch Amsterdam zu rasen, er schnappt sich – einfach mal so – das Handy einer Bloggerin, und das Motorrad entwendet er einem Kiffer, angeblich auf Zeit. "Da ich mittlerweile offiziell zur Corona-Risikogruppe gehöre", sagte der mittlerweile 61-Jährige Jaenicke nach seinem runden Geburtstag im letzten Jahr, "freut es mich, dass ich fast alle Stunts immer noch selber machen kann."

Auch die Idee mit dem Plot um skandalöse Steueroasen deutscher Großkonzerne in Übersee und deren partizipierendem Umschlagplatz Amsterdam geht auf Jaenicke zurück. So gesehen ist es eigentlich schade, dass man ihn nicht im fernen Panama, in Guam oder auf den Cayman Islands recherchieren ließ – das wäre sicher ein Stunt-schöner, Fernweh-gesättigter internationaler Steuerkrimi geworden. So aber führen alle Wege zuletzt brav zu den Stadtoberen im Rathaus von Amsterdam. Die Handlung dreht sich nach dem Motto: "Wasch mir den Pelz, aber mach' mich nicht nass!" vielfach im Kreise, sodass man Pollacks gelegentlich ausgestoßenem Seufzer: "Wir beginnen wieder bei Null" nur allzu gut beipflichten kann. Weniger Hektik und ein tiefer gehender Plot, das wären die Wünsche für künftige Folgen.