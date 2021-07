Saiten des Lebens: Kritik zum Film bei ARTE

"Ihr habt keinen Respekt vor der Musik", hält Cellist Paul seinen Kollegen angesichts der Krise entgegen, die er ungewollt ausgelöst hat. Eben zählte Oscarpreisträger Christopher Walken stellt sein nuanciertes Spiel als alternder Musiker unter Beweis, der in der Eröffnungsszene ein klein wenig ungeschickt sein Instrument zur Hand nimmt. Paul leidet nämlich an Parkinson, seine aktive Zeit neigt sich rapide dem Ende zu. Bemühungen um Ersatz können ein emotionales Chaos nicht verhindern.

Denn Pauls Quartett-Mitstreiter wollen sich in ihrer Spätblüte große Träume erfüllen, beruflich und privat. Der ehrgeizige Robert, den der stämmige Oscarpreisträger Philip Seymour Hoffman ("Capote") souverän als ebenso impulsiv wie empfindsam und reumütig anlegt, will nach Jahrzehnten an der zweiten Geige endlich einmal die erste spielen. Doch weder mag sein Rivale, der perfektionistische Quartett-Gründer Daniel (Mark Ivanir), ihm dieses Vorrecht abtreten, noch hält seine Frau, Bratschistin Juliette (Catherine Keener), ihn für die Aufgabe geeignet. Sie selbst streitet derweil eifersüchtig mit Tochter Alexandra (Imogen Poots, "Jane Eyre") über deren Nähe zu Daniel, bei dem sie Musik studiert.

Mal schwermütig, mal komisch, aber stets auf originelle filmische Art, etwa mittels überraschender Blickwinkel-Wechsel, verdutzen die "Saiten des Lebens" mit immer neuen Beziehungs-Verwicklungen und Persönlichkeits-Entblätterungen. Was zum Vorschein kommt, rührt auf feine Art und reizt zum Schmunzeln oder sogar lauten Lachen, wenn die Akteure bei der Nutzung ihrer Lebensrestzeit weniger eigenen Vorstellungen als fremden Erwartungen folgen. Versucht Robert mit der Führungsrolle im Quartett nicht bloß der schönen Flamenco-Tänzerin Pilar (Liraz Charhi) zu imponieren? Will Alexandra sich mit einer turbulenten Affäre an ihrer Mutter rächen? Wird Daniel nur deshalb leidenschaftlich, weil Robert – was dieser handgreiflich bedauern wird – ihn einmal als zugeknöpft verspottet hat?