Das Supertalent 2021: Die Jury um Lukas Podolski ist komplett

Nach dem "Transfercoup" Lukas Podolski hat RTL am Dienstag auch dessen Jury-Kollegen in "Das Supertalent" vorgestellt. Einer der neuen Juroren hat schon Jury-Erfahrung aus einer anderen deutschen Castingshow.

Die niederländische Moderatorin Chantal Janzen und der Modedesigner Michael Michalsky nehmen am Jurypult die Plätze neben Fußballstar Lukas Podolski ein. Michael Michalsky war jahrelang Juror bei "Germany's next Topmodel". "Eines der wichtigsten Themen, mit denen ich mich seit Monaten befasse, ist Inklusion. Inklusion bedeutet Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt und die Abschaffung von Vorurteilen. Keine Sendung im deutschen Fernsehen vertritt das Prinzip von Inklusion so stark wie 'Das Supertalent'", findet der Designer.

Chantal Janzen war bereits bei der niederländischen Version vom "Supertalent" ("Holland’s Got Talent"), "The Voice of Holland" und der niederländische Version von DSDS "Idols" dabei. In diesem Jahr präsentierte die 42-Jährige den Eurovision Song Contest aus Rotterdam. "Es ist mir eine Ehre, in der Jury von 'Das Supertalent' 2021 Platz zu nehmen! Als Sängerin, Tänzerin und Moderatorin sind die darstellenden Künste meine größte Leidenschaft. Nach sechs Staffeln als Jurorin beim niederländischen Äquivalent vom 'Supertalent' freue ich mich riesig darauf, jetzt alle Talente in Deutschland auf der Bühne zu sehen", sagt Janzen.