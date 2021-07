Mein Date, mein bester Freund & Ich: neue Datinghow bei SAT.1

Es rauscht gewaltig in den sozialen Netzwerken und im Blätterwald, wenn aktuell über das sogenannte "Gendern", den Umgang mit Geschlechtsidentitäten und sexuellen Vorlieben sowie die entsprechenden sprachlichen Korrektheiten in der Bezeichnung derselben gestritten wird. Bei SAT.1 scheint man Skrupel kaum zu kennen: Die neue Datingshow-Reihe "Mein Date, mein bester Freund & Ich" setzt ungebremst auf Klischeevorstellungen. Demnach sind schwule Männer oft besonders geschmackssicher und wissen angeblich am besten, was gut für ihre Freundinnen ist (ohne ihnen "gefährlich") zu werden.