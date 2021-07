ZDF-Sommerinterview 2021: Diese Interviews sind geplant

Dass wesentliche Teil des öffentlichen Lebens sich ins Freie verlagert haben, mussten viele Theatergänger, Konzertbesucher, Gastro-Freunde, aber zuletzt unter anderem auch Fitness-Studio-Nutzer unter Pandemiebedingungen erst lernen. Bei den traditionellen "Sommerinterviews" im ZDF gehört das Open-Air-Feeling allerdings schon immer dazu. Die Gespräche mit Spitzenpolitikern sind seit nun schon 33 Jahren fester Bestandteil des Programms – viel Relevanz in der sonst eher entspannten und vergleichsweise nachrichtenarmen Ferienzeit. Dass der Sommer in diesem Jahr vom Bundestagswahlkampf geprägt ist, sollte der Interviewreihe noch mehr Aufmerksamkeit bescheren. Theo Koll empfängt in der ersten von insgesamt acht "Berlin direkt – Sommerinterview"-Ausgaben standesgemäß als Erstes das Staatsoberhaupt: Frank-Walter Steinmeier.

Während der parlamentarischen Sommerpause interviewen die Moderatoren von "Berlin direkt", Theo Koll und Shakuntala Banerjee, die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien. Für beide ist es nun bereits die dritte "Sommerinterview"-Staffel. Und der besonderen Bedeutung in diesem Jahr sind sich die Top-Journalisten des ZDF auch bewusst. "Die anstehende Wahl ist eine der wichtigsten seit langem", sagt Politikexperte Theo Koll zum Auftakt. "Sie stellt Weichen in eine neue Zeit – nicht nur nach Merkel, sondern für ein Staatswesen, dessen Defizite in der Pandemie überdeutlich wurden. Unsere Sommerinterviews 2021 sind daher eine gute Gelegenheit, mit den politischen Weichenstellern auf die Lehren aus der Pandemie zu schauen, auf die Entwürfe für die Gesellschaft nach Corona, auf die Bewältigung der Klimakrise und ihrer Kosten – alles bei extrem belasteten Kassen. Die Bundestagswahl am 26. September öffnet die Tür in eine neue Ära – darüber wird zu reden sein."