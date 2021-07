Lady Di: Statue kommt nicht bei allen gut an

Als die Nachrichten am 31. August 1997 den plötzlichen Unfalltod von Lady Diana verkündeten. hielt die Welt den Atem an. Seitdem lebt sie als Prinzessin der Herzen in den Erinnerungen der Menschen weiter. Pünktlich zu ihrem 60. Geburtstag am 1. Juli wurde Diana nun ein Denkmal gesetzt. Ihre Söhne, Prinz William und Prinz Harry, legten dafür die Differenzen der vergangenen Monate beiseite und enthüllten gemeinsam eine Bronzestatue im Sunken Garden des Kensington Palastes.