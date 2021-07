Amber Heard ist heimlich Mutter geworden

Sie habe diesen Schritt unter ihren eigenen Bedingungen gehen wollen, heißt es weiter. "Ich hoffe, wir kommen an einen Punkt, an dem es normal ist, keinen Ring zu wollen, um ein Kinderbett zu haben", so Heard. Zwar wolle sie nach wie vor ihre Privatsphäre schützen, doch würde sie die Nachricht gern selbst verkünden: "Meine Tochter wurde am 8. April 2021 geboren. Ihr Name ist Oonagh Paige Heard. Sie ist der Anfang vom Rest meines Lebens."