Iron Man 2: Kritik zum Film bei VOX

Robert Downey Jr. kehrte 2010 als "Iron Man" zurück. Die Fortsetzung war sogar noch erfolgreicher als der erste Film.

Iron Man 2 Action • 01.07.2021 • 20:15 Uhr

Nach dem Erfolg des ersten "Iron Man"-Films 2008 hatte es ein paar Unstimmigkeiten gegeben: Regisseur Jon Favreau wurde vom Studio zunächst aufs Abstellgleis gestellt, kurze Zeit später aber wieder an Bord geholt. Eine weise Entscheidung: In einem grandiosen Mix aus althergebrachter, klassisch gefilmter Action und CGI-Knalleffekten zeigte er in "Iron Man 2" (2010), der nun bei VOX wiederholt wird, was den ersten Teil zu einem der besten Actionfilme der späten Nuller-Jahre gemacht hatte. Favreau lässt es mit Ideenreichtum und Witz ordentlich krachen und kommentiert dabei spielerisch und mit intelligenten, ironischen Seitenhieben ein paar grundlegende Fragen gesellschaftlicher Relevanz.

Auch in der Fortsetzung, die mit über eine Million Zuschauer in den deutschen Kinos noch erfolgreicher war als das Original, spielt Robert Downey Jr. die Titelrolle: süffisant, selbstironisch und nonchalant. Der Self-Made-Superheld muss sich den Herausforderungen der modernen, globalisierten Welt stellen, hat aber eigentlich genug mit sich selbst zu tun: Der Wunderreaktor in seinem Körper vergiftet langsam, aber sicher sein Blut. Der schwerreiche Tüftler, Waffenproduzent und Dandy Tony Stark, der dank selbst entworfener Technik zum Bewahrer des Friedens avancierte, ist also ein Held mit Zweifeln und Problemen. Und vor allem ein Held, der erst noch lernen muss, stark zu sein.

Im ultimativen Kontrastprogramm zu der als feinsinnige Charakterstudie inszenierten Ego-Therapie explodiert, knallt und kracht es mit einem Eifer, der keine Sekunde zu spät Oberwasser gegenüber nachdenklichen Tönen bekommt. In der letzten halben Stunde wird all das nachgeholt, was vorher unterdrückt wurde, und "Iron Man 2" nimmt ordentlich Fahrt auf. Besonders dann, wenn Nick Fury (Samuel L. Jackson) und die mysteriöse Natasha Romanoff, alias Black Widow – Scarlett Johansson feierte ein beeindruckendes Actiondebüt – dem verzagten Helden einen Tritt in den Hintern verpassen.

Iron Man 2 – Do. 01.07. – VOX: 20.15 Uhr