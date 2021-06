The Darkest Minds – Die Überlebenden: Kritik zum Film bei ProSieben

Auf der ganzen Welt fallen Kinder einer Pandemie zum Opfer. Doch für die Überlebenden fängt der Horror danach erst richtig an. Der Film erinnert ein bisschen zu sehr an andere Young-Adult-Franchises.

The Darkest Minds – Die Überlebenden

Ob die Corona-Krise neue Geschichten rund um Pandemien eher pushen oder einbremsen wird, bleibt abzuwarten. Allerdings beflügeln solche Dystopien schon lange die Fantasie diverser Buchautoren, unter anderem von Alexandra Bracken. Deren Teenie-SciFi-Roman wurde 2018 als "The Darkest Minds – Die Überlebenden" verfilmt und wird nun auf ProSieben wiederholt. Im Vorfeld der Geschichte fiel der Massenerkrankung allerdings eine ausgewählte und besonders schutzlose Gruppe zum Opfer: Kinder.

Die Story scheint auf den ersten Blick vielversprechend: Die verheerende Pandemie hat dafür gesorgt, dass eine Woche nach deren Ausbruch 90 Prozent der Kinder starben. Der Zuschauer erfährt dies aus den Erzählungen von Ruby (Amandla Stenberg, "Die Tribute von Panem"), die zu den wenigen Überlebenden gehört. Doch die Kinder, die der Seuche nicht zum Opfer fielen, haben sich verändert. Sie werden von der US-Regierung als gefährlich eingestuft, von ihren Familien getrennt und in Camps inhaftiert, in welchen sie nach Farben kategorisiert werden.

Mit 16 gelingt Ruby schließlich die Flucht aus dem Camp, und sie schließt sich der Gruppe rund um den verwegenen Liam (Harris Dickinson) an. Der sucht mit seinen Mitstreitern einen Ort, an welchem Kinder angeblich in Frieden leben können. Doch der Weg dorthin ist gefährlich.