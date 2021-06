Christina Aguilera setzt sich für Britney Spears ein

Am Montag twitterte die 40-Jährige ein Foto, welches sie und Britney im Kindesalter zeigt. Dazu schrieb die US-amerikanische Sängerin: "In den letzten Tagen habe ich über Britney und alles, was sie durchmacht, nachgedacht. Es ist inakzeptabel, dass eine Frau oder ein Mensch, der sein Schicksal selbst in die Hand nehmen will, nicht das Leben so leben darf, wie er es möchte." Sie fuhr fort: "Zum Schweigen gebracht zu werden, ignoriert zu werden, schikaniert zu werden oder die Unterstützung von denen zu verweigern, die einem 'nahe' sind, ist die erschöpfendste, verheerendste und erniedrigendste Sache, die man sich vorstellen kann."