Raus: Kritik zum Film in der ARD

Regisseur Philipp Hirsch lässt eine Gruppe jugendlicher Aussteiger einen Neuanfang in der Natur wagen. Das Erste zeigt Hirschs Spielfilmdebüt zu sehr später Stunde.

Raus Drama • 30.06.2021 • 01:55 Uhr

Wie sind diejenigen, die gegen das System rebellieren, eigentlich so drauf? Dieser rätselhaften Frage näherte sich der deutsche Film nicht erst mit Julia von Heinz' Drama "Und morgen die ganze Welt". Von Margarete von Trottas "Die bleierne Zeit" (1981) bis "Die fetten Jahre sind vorbei" (2004) erwuchs aus der Verwunderung über die Unvernunft der Jugend fast ein Genre. Dazu zählen kann man auch "Raus", das nun im Ersten wiederholte Spielfilmdebüt von Philipp Hirsch. Ein junger Rebell schließt sich in dem 2017 erschienenen Film einer Gruppe Aussteiger an, um ein neues Leben abseits der Zivilisation zu beginnen.

Anfangs jedoch gibt Glocke, gespielt von Matti Schmidt-Schaller, den klassischen Aktivisten, der sich für eine gerechtere Welt und gegen den kapitalistischen Normalzustand einsetzt. "Unsere Welt ist am Arsch, weil die Falschen am Drücker sind!", wie er sagt. Am Herzen liegen ihm auch die Natur und die Tiere – doch all das auch (und vor allem), um die Aufmerksamkeit einer von ihm angehimmelten junge Frau zu erregen. Dafür geht er so weit, Gewalt anzuwenden, zumindest gegen Dinge: Er steckt ein Luxusauto in Brand, wird dabei aber gefilmt. Schon ist man ihm auf der Spur.

Glocke gelingt zwar die Flucht, er ist ab sofort aber mit dem Video von seinem Brandanschlag überall im Internet zu finden. Und weil es in Deutschland nun mal Todsünde ist, ein Auto anzuzünden, muss er weg. Weit weg. Wie gerufen kommt ihm dafür im Netz eine Gruppe junger Leute, die aus dem System ausbrechen möchten. Wie Glocke wollen sie ihre Vergangenheit begraben und folgen dafür dem Aufruf eines Mannes namens Friedrich. Der lebt angeblich in den Bergen und will ein Zurück zur Natur.

Gemeinsam mit den anderen Aussteigern Judith (Milena Tscharntke), Steffi (Matilda Merkel), Elias (Tom Gronau) und Paule (Enno Trebs) begibt sich Glocke auf einen abenteuerreichen Trip, der den jungen Rebellen die Unbarmherzigkeit der Natur vor Augen führt. Aber ebenso, wie es sich anfühlen kann, abseits der alltäglichen Zwänge eine Gemeinschaft zu bilden. Schön nämlich, und überaus anstrengend. Bald jedoch muss die Gruppe feststellen, dass die Utopie nicht hält, was sie verspricht.

