"Gefangen im Meer": RTL-Reporter wagen gefährliche Watt-Wanderung

Unter dem Titel "EXTRA Spezial: Das große Live-Experiment – Gefangen im Meer" sendet der Sender am 5. Juli um 20.15 Uhr die Sondersendung. Danach steht das Experiment auch auf Abruf bei Streaming-Anbieter TVNOW bereit. 378 Menschen sind im vergangenen Jahr allein in Deutschland beim Baden ertrunken, so die Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Im Schnitt passieren ca. 60 Prozent der Badeunfälle in den Sommermonaten Juni-August. Nazan Eckes moderiert live vor Ort aus einem DLRG-Rettungsturm und begrüßt diverse Experten, die anhand von Einspielern die Risiken im Meer erläutern und wertvolle Tipps für ungetrübte Badefreuden geben.