Das Traumschiff – Mauritius im ZDF: Als Sascha Hehn noch Kapitän war

Eigentlich ist Sascha Hehn als "Traumschiff"-Kapitän auf der Kommandobrücke der MS Deutschland bereits seit 2019 in Rente. Doch für eine Wiederholung zur besten Sendezeit holt das ZDF eine Episode von 2014 aus dem Archiv und lässt Hahn nochmals nach Mauritius schippern. In der 72. Episode der Filmreihe wird Victor Burger (Hehn) mit einem unliebsamen Erlebnis aus der Vergangenheit konfrontiert: Als er vor langem Kapitän eines Frachters war, wurde das Schiff von Piraten überfallen. Nun besteigt in Sonja Preiss (Gesine Cukrowski) eine Zielfahnderin des BKA die MS Deutschland. Gemeinsam mit dem Kapitän will sie den damaligen Anführer der Piraten verhaften.