Pumuckl-Comeback bei RTL: Neue Geschichten vom Kult-Kobold

Regie führen soll der bayerische Filmemacher Marcus H. Rosenmüller, der für Komödien wie "Wer früher stirbt, ist länger tot" (2006) mehrfach ausgezeichnet wurde und auch mit Kinderfilmen ("Unheimlich perfekte Freunde") die Kritiker überzeugen konnte. Wer in die Fußstapfen des 2005 verstorbenen Hans Clarin treten wird, der Pumuckl sowohl in den Hörspielen als auch in der Fernsehserie seine Stimme lieh, ist bislang noch nicht bekannt. Die Produktion soll im Frühjahr 2022 in München beginnen.