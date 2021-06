Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur: neue Folgen bei kabel eins

Der Sommerurlaub war im vergangenen Jahr ein großes Thema und ist es auch 2021 wieder: Einerseits ist das Reisen in Pandemie-Zeiten noch immer mit Risiken behaftet – Stichwort Corona-Mutationen. Andererseits waren die Menschen wohl selten so urlaubsreif wie nach diesen zehrenden Monaten. In vielen Ländern ist es wieder ohne großen Aufwand möglich, die Seele baumeln zu lassen, Vorsicht ist jedoch nach wie vor geboten: Denn Betrüger warten nur darauf, ahnungslose Touristen übers Ohr zu hauen. Die Gaunereien der Urlaubsabzocker deckt Peter Giesel mit seinem Team in der Reportage-Reihe "Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur" auf, welche bei kabel eins Deutschlandpremiere feiert.