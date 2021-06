Paris Hilton: Babys statt Milliarden

Im YouTube-Original "This Is Paris" erklärte Paris Hilton noch, dass sie von Geld angetrieben sei und nicht stoppen würde, bis sie eine Milliarde auf dem Konto habe. Die Dreharbeiten zur Doku fanden vor zwei Jahren statt, offenbar haben sich die Prioritäten der 40-Jährigen inzwischen geändert: weg von der Karriere, hin zur Familienplanung.

"Bei allem, was ich durchgemacht habe, habe ich Geld immer als gleichbedeutend mit Freiheit und Unabhängigkeit gesehen", verriet sie im Podcast "Just for Variety". "Jetzt, wo ich in meinem Privatleben so unglaublich glücklich und verliebt bin, interessieren mich Milliarden nicht mehr wirklich", sagte die Hotelerbin und Unternehmerin. "Ich interessiere mich mehr für Babys."