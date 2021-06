"Star Trek"-Schauspielerin Joanne Linville gestorben

Trauer um Joanne Linville: Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als erste weibliche Romulanerin in der Fernsehserie "Star Trek" bekannt wurde, ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Sie starb am Sonntag (20. Juni 2021) in ihrer Heimat Los Angeles. Dies bestätigte ihr Agent gegenüber US-Medien.

Joanne Linville wurde 1928 im kalifornischen Bakersfield geboren. Als Schauspielerin war sie erstmals 1950 in dem Western "Flammendes Tal" zu sehen. In den folgenden Jahrzehnten sollten über 100 weitere Rollen in Film und Fernsehen folgen. Unter anderem war Linville in einzelnen Folgen der Serien "Twilight Zone" (1961), "Coulmbo" (1973) und "Der Denver-Clan" (1982-1983) zu sehen.