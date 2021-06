Gift auf dem Teller: Doku bei ARTE über Harvey Wiley

Pionier des Verbraucherschutzes: Nach fast 30 Jahren als führender Lebensmittelchemiker der Vereinigten Staaten wurde Harvey Wiley 1911 durch Intrigen aus dem Amt gedrängt. Doch er kämpfte weiter für sein Ziel, gesunde Lebensmittel. Fotoquelle: Courtesy of Library of Congress

Berühmte Studie, wenn sie auch heute so nicht mehr durchführbar wäre: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm eine Gruppe junger Männer, das so genannte "Poison Squad", im Keller des US-Landwirtschaftsministeriums an einem gewagten Versuch teil: Ihr Essen wurde methodisch mit gängigen, aber dennoch toxischen Konservierungsmitteln vergiftet. Fotoquelle: Courtesy of Library of Congress