Fall Barbarossa – Zeugnisse aus dem Vernichtungskrieg: ZDF-Doku

Schauspielerin extrem gefragt

Der Sommer der Verena Altenberger

Schauspielerin Verena Altenberger startet derzeit beeindruckend durch. Am 20. Juni schickt sie den "Polizeiruf 110" in die Sommerpause, im "Jedermann" spielt sie die Buhlschaft. Doch warum ist die Österreicherin derzeit so gefragt?

