Sing: Kritik zum Animationsfilm bei RTL

Die Bretter, die die Welt bedeuten, sind ziemlich morsch: Eine Castingshow ist die letzte Hoffnung für Buster Moon, sein Theater vor der Zwangsversteigerung zu retten. Buster ist ein Koalabär, und die hoffnungsvollen Talente im tierischen Animationsmusical "Sing" (2016) sind Giraffen, Elefanten, Schafe, Frösche, Primaten und Stachelschweine. Der Film, der nun auf RTL wiederholt wird, würde sich gern als Castingshow-Parodie verstehen, kann aber den Mangel an originellen Einfälle mit schicken Animationen und einem Dauerfeuer an Charterfolgen nicht kaschieren.

Dass irgendwann irgendein Tier fragt: "Wer will das sehen?", ist da nur logisch. "Sing" ist nichts anderes als eine Castingshow. Nur eben mit tierischen Darstellern. Große Unterschiede zu "DSDS" und Konsorten gibt's nicht: Die Talente sind zweckmäßig gecastet, um Emotionen zu bedienen; müssen sich zur Not ein neues Image verpassen lassen, um sich besser zu verkaufen und werden trefflicherweise mit einem Gute-Laune-Soundtrack ausgestattet, bei dem man gerne mitwippen würde. Das aber ist kaum möglich, weil man sich selten länger als fünf Sekunden auf einen Song einlassen kann. Regisseur Gareth Jennings bewegt sich mit größtmöglicher Hektik durch den Film und springt so schnell zwischen den Figuren hin und her, dass man gar keine Chance hat, Sympathien zu entwickeln.