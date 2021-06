Marvin Gaye: Dr. Dre produziert Film über Soulsänger

Genau 50 Jahre nach der Veröffentlichung von Marvin Gayes berühmtem Studioalbum "What's Going On" nehmen die Pläne um ein Biopic über den US-amerikanischen Soulsänger konkrete Züge an: Wie die Filmportale "Variety" und "Deadline" berichteten, erwarb Warner kürzlich die Rechte an dem Film. Die Dreharbeiten sollen bereits im kommenden Jahr beginnen, die Veröffentlichung ist für 2023 geplant.

Wie das Studioalbum werde der Film "What's Going On" heißen. Die Produktion übernimmt unter anderem US-Rapper Dr. Dre, Regie führt Allen Hughes ("From Hell"). Wie "Deadline" berichtet, werde es sich um kein lineares Biopic handeln. Stattdessen soll sich der Film auf die Ereignisse von Gayes letzter Tour konzentrieren. Außerdem sollen die schwierige Beziehung zwischen dem Sänger und seinem Vater, seine Drogen- und Alkoholprobleme und sein großes Ansehen bei den weiblichen Fans thematisiert werden.

Als "Prince of Soul" wurde Marvin Gaye in den 1960-ern bekannt. Zu seinen bekanntesten Liedern zählten "I Heard it Through the Grapevine", "Ain't No Mountain High Enough" und "Sexual Healing". Letzteres Stück wurde mit zwei Grammys ausgezeichnet. Am 1. April 1984 wurde Gaye im Alter von 44 Jahren im Streit von seinem Vater erschossen.