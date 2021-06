Viele Kühe und ein schwarzes Schaf: Kritik zum Film in der ARD

Martins (Oliver Konietzny) Lebenslage könnte schlechter nicht sein: An der Hochschule haben sie ihn rausgeschmissen. Und auch Freundin Tessa (Sarah Hannemann) setzt ihn vor die Tür: Martin ist unzuverlässig, schusselig und kriegt nie was auf die Reihe. Also lässt sich Martin erst mal auf der Couch seines Kumpels nieder. Bis ihn der Anruf seiner Mutter erreicht. Fortan wird es kompliziert: Die nun wiederholte Freitagskomödie "Viele Kühe und ein schwarzes Schaf" (Regie: Matthias Steurer, 2020) wirft mit allerlei Geheimnissen um sich, sodass man zwischendurch leicht vergessen kann, wer da über wen was weiß.

Martins Eltern Henning (Matthias Brenner) und Beate (Barbara Philipp) sind seit 30 Jahren verheiratet und haben sich auf dem Land ihr gemeinsames Leben aufgebaut. Die Tierärzte lieben ihren Beruf über alles. Nur ihr Sohn Martin macht ihnen mächtig Sorgen. Als Beate zufällig mit Martins Freundin Tessa telefoniert und so von der prekären Situation ihres Sohnes erfährt, holt sie ihn sofort nach Hause. Doch ihm verrät sie nicht, was sie schon weiß.

Die leidenschaftliche Tierärztin und Mutter – grandios gespielt von Barbara Philipp – mischt sich ständig in das Leben ihres Sohnes ein, sie will für ihn immer nur das Beste. "Ich wollte nur helfen. Ich will immer nur helfen", betont sie. Weil sie Tessa nicht für die Richtige hält, setzt sie Martin einen Ersatz vor die Nase. Und überhaupt sei er doch eigentlich statt in der Forschung viel besser in der tierärztlichen Praxis aufgehoben. Vater Henning hält gegenüber seiner dominanten Frau derweil die Füße still.