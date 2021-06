"War es Mord? Die geheime Todesakte Maradona!" bei RTL

In Neapel und Buenos Aires flossen Tränen, rund um den Globus stand die Fußballwelt am 25. November 2020 still. Denn obwohl Diego Armando Maradona mit 1,65 Metern nicht gerade hochgewachsen war, starb an diesem Tag möglicherweise der Größte, den dieser Sport je hervorgebracht hat. Bereits zu seinen Lebzeiten sind diverse Dokumentationen über den argentinischen Nationalheiligen gedreht worden. Nun soll eine rund 70-minütige RTL-Dokumentation nicht das Leben Maradonas beleuchten, sondern seinen Tod: Der Name ist bei dem Film "War es Mord? Die geheime Todesakte Maradona!" (Donnerstag, 8. Juli, 20.15 Uhr, RTL) Programm.