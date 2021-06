Libuše Šafránková: Pavel Trávníček kommt zur Beerdigung der Aschenbrödel-Schauspielerin

Mit knapp 20 Jahren spielte Libuše Šafránková in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973) die charismatische Prinzessin und eroberte so das Herz zahlreicher Fans. Umso härter traf viele in der vergangenen Woche die Nachricht, dass die tschechische Schauspielerin am Morgen des 9. Juni im Alter von nur 68 Jahren verstorben ist. Nun soll Šafránková mit einer ganz besonderen Zeremonie geehrt werden: Am Freitag, 25. Juni, dürfen sich Fans in der St. Agnes-Kirche in Prag vom einstigen "Aschenbrödel" verabschieden.