EM 2020/21: Frankreich - Deutschland im TV – Réthy kommentiert mit Wagner

Gegen Weltmeister Frankreich startet Deutschland in die EM. Beim ZDF kommt es dabei zu einer Premiere: Béla Réthy bekommt Unterstützung auf dem Reporterplatz.

Der Start in die Europameisterschaft könnte für die deutsche Nationalmannschaft wohl kaum kniffliger sein: Gleich im ersten Spiel bekommen es Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co. mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich zu tun. Ob die deutschen Kicker Wunderstürmer Kylian Mbappé in Schach halten und die Defensive um Bayern-Profi Lucas Hernandez knacken können, zeigt sich ab 21 Uhr, wenn das ZDF die Partie aus der Münchner Allianz Arena live überträgt. Reporterikone Béla Réthy begleitet gemeinsam mit Co-Kommentator Sando Wagner das Spiel aus der Kommentatorenkabine.