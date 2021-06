EM 2020/21: Einschaltquoten liegen deutlich hinter 2016 zurück

So konnte die Marke von zehn Millionen Zuschauern an bislang drei EM-Spieltagen noch gar nicht geknackt werden. Vor fünf Jahren war das zu diesem frühen Turnierzeitpunkt jedoch schon bei vier Partien der Fall gewesen. Das Eröffnungsspiel Frankreich gegen Rumänien sahen damals sogar mehr als 15 Millionen Sportinteressierte. Zum Vergleich: Die Auftaktpartie Türkei gegen Italien sahen am Freitag vergangener Woche 9,83 Millionenen Zuschauer im Ersten. Nicht nur die absoluten Zahlen, auch die Marktanteile liegen im Schnitt deutlich unter dem Niveau von 2016, als Deutschland allerdings auch als amtierender Weltmeister ins Turnier ging. 2018 scheiterte das DFB-Team bei der WM in Russland dagegen bekanntlich schon in der Gruppenphase.