Najd Boshi im Lebenslinien-Porträt: Vom Flüchtling zur Kapitänin am Tegernsee

Eigentlich deutete zunächst nichts daraufhin, dass Najd Boshi einmal Boote zu ihrem Lebenshalt machen würde. Doch wie so oft in den einfühlsamen Porträts der BR-"Lebenlinien"-Reihe kam auch für die heute 44-Jährige vieles ganz anders als ursprünglich geplant.

Eigentlich wuchs Najd, die heute die erste Kapitänin der staatlichen Schifffahrt am Tegernsee ist und den ihr anvertrauten weißblauen Ausflugsdampfer über die Wellen gleiten lässt, in Aleppo auf – mit sechs Geschwistern. Schon früh ging die junge Frau ihren Weg, studierte und arbeitete an der Uni. Der Bürgerkrieg in Syrien zwang sie zu einer mutigen Entscheidung: Sie floh über das gefährliche Mittelmeer und landete in einem Asylbewerberheim in Bayern.