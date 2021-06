Ich – Einfach unverbesserlich 3: Kritik zum Film bei RTL

Als die Schurkenparodie "Ich – Einfach unverbesserlich" 2010 in den Kinos lief, klingelten die Kassen. Weltweit kamen mehr als 540 Millionen Dollar zusammen, was nach alter Hollywood-Maßgabe Fortsetzungen verlangte. Auch der Nachfolger "Ich – Einfach unverbesserlich 2" schrieb satte schwarze Zahlen, die das Spin-Off "Minions" noch übertrumpfen konnte. Finanziell ist die von Illumination Entertainment produzierte Reihe ein durchschlagender Erfolg. Künstlerisch gesehen entfernen sich die Macher allerdings mehr und mehr von ihrem gewitzten, herzergreifenden Auftaktfilm. Das beweist "Ich – Einfach unverbesserlich 3", der nun erneut bei RTL zu sehen ist.

Ähnlich wie die Vorgänger wartet "Ich – Einfach unverbesserlich 3" mit einigen wirklich witzigen Ideen auf. Zu nennen ist hier besonders der Gegenspieler, den schon die spektakuläre Eröffnungssequenz prägnant in Szene setzt. Bei Bratt handelt es sich um einen Fernsehstar aus den 80er-Jahren, dessen Sendung abgesetzt wurde, als er in die Pubertät kam und die Quoten in den Keller rauschten. Verwunden hat er sein Karriereende nicht, und so hängt er noch heute in der damaligen Dekade fest. Schulterpolster, Vokuhila und berühmte Songs aus den 80-ern sind Markenzeichen dieses originellen Antagonisten, der seine Gegner in Kaugummi-Blasen einhüllt und Nahkämpfe tänzelnd absolviert.