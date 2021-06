The Dressmaker – Die Schneiderin: Kritik zum Film bei ARTE

Eine erfolgreiche Schneiderin kehrt in ihr Heimatdorf zurück, um sich an den Bewohnern zu rächen. Eine ausgefallene Geschichte mit Witz, Stil und einer Spur Wahnsinn.

"Ich bin wieder da, ihr Mistkerle!": Schon die Auftaktszene von "The Dressmaker – Die Schneiderin" (2015) stellt klar, dass Myrtle "Tilly" Dunnage (Kate Winslet) mit keinen guten Absichten in ihr Heimatdorf zurückkehrt. Man hatte ihr als junges Mädchen einen Mord angelastet und sie aus Dungatar vertrieben. Nun, Jahre später, will sich die erfolgreiche Schneiderin an ihren "Peinigern" rächen – es ist der Auftakt einer höchst unterhaltsamen, kontrastreichen Komödie, die in Australien mehrfach ausgezeichnet wurde und hierzulande nun erneut bei ARTE zu sehen ist.