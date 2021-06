Domina-Darstellerin Kasia Smutniak: "Habe Rom ganz neu für mich entdeckt"

Diese Geschichte lässt niemanden kalt. In der neuen Drama-Serie "Domina" (auf Sky und über Sky Ticket erhältlich) wird das Leben der römischen Kultfigur Livia Drusilla beleuchtet. An der Seite von "Game of Thrones"-Star Liam Cunningham übernehmen die Schauspielerinnen Nadia Parkes und Kasia Smutniak die jeweils junge und erwachsene Rolle der ehemaligen Kaiserin.

Die Britin Nadia Parkes schwärmt im Interview von ihrer Rolle: "Als ich das erste Mal im Drehbuch mehr über Livia erfahren habe, hat es mich fast vom Stuhl gehauen, weil ich so fasziniert von ihrer Stärke und ihrem Selbstbewusstsein war. Sie war so willensstark – selbst als junges Mädchen. Für jede junge Schauspielerin ist es ein wahrgewordener Traum, eine Figur wie Livia zu verkörpern. Ich war daher extrem begeistert, als ich den Job bekommen habe. Es war interessant, zu sehen, wie Männer und Frauen in damaligen Zeiten vollkommen unterschiedliche Leben gelebt haben. Livia war etwas Besonderes, weil sie schon früh beigebracht bekommen hat, wie ein Mann zu denken. Sie war ihrer Zeit voraus – und damit eine echte Power-Frau."

Schauspielkollegin Kasia Smutniak fügt im Interview dazu: "In der Zeit, in der Livia am Leben war, haben alle gesellschaftlichen Probleme angefangen, mit denen wir heute noch zu kämpfen haben. Wir kennen unsere Geschichte und unsere Vergangenheit hauptsächlich aus der Perspektive eines Mannes – weil die meisten Schriftstücke damals von Männern verfasst wurden. Den weiblichen Blickwinkel kennen dagegen nur die wenigsten. Das macht 'Domina' umso wichtiger, denn wir zeigen die Geschichte einer Frau – Livia. Ihre Erfahrungen könnten einigen Zuschauerinnen die Augen öffnen."

