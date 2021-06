Zieht es Alyssa Milano in die Politik?

Eine Doppelkarriere als Schauspieler und Politiker ist in den USA gar nicht so selten: Man denke etwa an den "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger, der von 2003 bis 2011 zudem als 38. Gouverneur Kaliforniens tätig war. Nun denkt offenbar auch die Schauspielerin Alyssa Milano ("Wer ist hier der Boss?", "Charmed") über diesen Schritt nach. Das bestätigte die 48-Jährige nun gegenüber den US-amerikanischen Branchenblättern "The Hill" und "Deadline".