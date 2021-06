Höhle der Löwen 2021: Darum platzte der Deal mit B'n'Tree

Es war ein Deal, wie es ihn im TV-Show gewordenen Investor-Kapitalismus zuvor nicht gegeben hatte. "Wir wollen bei Ihnen investieren", bekräftigte Judith Williams im am Montagabend ausgestrahlten Staffelfinale von "Die Höhle der Löwen" bei VOX. "Aber wir wollen keinen Gewinn mit Ihnen machen." Ähnlich formulierte es auch Carsten Maschmeyer, der sich gemeinsam mit Williams für 75.000 Euro 25,1 Prozent Unternehmensanteile am Öko-Startup B'n'Tree sicherte. Doch wie nach der Ausstrahlung der Sendung bekannt wurde, ist der gemeinnützige Deal mit dem Unternehmensgründer Chris Kaiser inzwischen geplatzt.

"Das Ganze hat eine Wendung genommen, die eigentlich auch sehr verständlich ist", erklärt sich Judith Williams in einem auf Carsten Maschmeyers Twitter-Profil veröffentlichten Video. "Wir haben dem Gründer viele Seiten gezeigt und ihm gezeigt, Schwächen in seinem System zu finden." Doch offenbar führte das nicht zu einem Konsens.

Seit dem Start von B'n'Tree konnte er so bereits über 100.000 neue Bäume in zwölf verschiedenen Ländern platzieren. Damit wurden auch Jobs geschaffen. Von einer "Win-Win-Win"-Idee sprach der enthusiastische Gründer, dessen Begeisterungskraft rasch auf die "Löwen" übersprang. "Was mich wirklich überzeugt hat, das sind Sie", lobte Judith Williams Chris Kaiser. Und mit Carsten Maschmeyer hatte sie ganz rasch ein Idealisten-Bündnis geschmiedet. "Ich habe selber ein CO2-schlechtes Gewissen", bekannte der Berufs-Vielflieger. Maschmeyer: "Wir haben die Erde von unseren Kindern geliehen. Aber wir haben nur eine."