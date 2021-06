Rob Zombie dreht "Munsters"-Film

Horrorfilm-Experte Rob Zombie nimmt sich einer Familie netter Monster an: Der Musiker und Regisseur arbeitet an einer Neuauflage der "Munsters".

Eine ganz besondere Familie verdient einen ganz besonderen Regisseur – und bekommt ihn nun auch: Rob Zombie dreht eine Filmversion der 60er-Jahre-Gruselserie "The Munsters", wie der 56-Jährige auf Instagram mitteilte. "Die Gerüchte sind wahr!", schreibt der Filmemacher und Musiker, der bürgerlich Robert Bartleh Cummings heißt. "Mein nächstes Filmprojekt wird das sein, hinter dem ich seit 20 Jahren her bin! THE MUNSTERS!"

"The Munsters" lief von 1964 bis 1966 beim US-Fernsehsender CBS, fast zeitgleich zur ähnlich gelagerten Serie "The Addams Family". Die Grusel-Sitcom erzählt von einer Familie freundlicher Monster, die in einem Anwesen in der Mockingbird Lane 1313 lebt. Gedacht war die Serie sowohl als Parodie auf klassische Monsterfilme als auch auf das Leben osteuropäischer Einwanderer in den USA. Nach Ende der Serie wurden mehrere Filme fürs US-Fernsehen über die schräge Familie produziert.