Dick, dicker, fettes Geld: ARTE-Doku über die Volkskrankheit Adipositas

Ernährungsexperten, Wissenschaftler und Mediziner schlagen längst Alarm. Sie warnen sehr eindeutig vor einem gewichtigen Problem. Es könnte gewaltiger kaum sein. So heißt es bereits jetzt, dass bis 2030 die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig oder fettleibig sein wird. Von der befürchteten Adipositas-Epidemie sprechen sie bereits von einer tickenden Zeitbombe. In der französischen ARTE-Dokumentation der Regisseure Thierry de Lestrade und Sylvie Gilman von 2020 bringt es Dean Schillinger vom General Hospital in San Francisco besonders drastisch auf den Punkt. Der US-amerikanische Mediziner blickt düster voraus: "Wir werden in einer Welt leben, in der jeder Dritte Diabetes hat, alle fettleibig sind und Menschen mit 40 an Schlaganfällen und Herzinfarkten sterben. Die Folgen sind eindeutig. Wenn wir nichts tun, werden unsere Gesellschaften kollabieren. Nicht nur in den USA, auch in Mexiko, Russland, China, Europa. Einfach überall!"